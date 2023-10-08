أردوغان يناقش خطوات أنقرة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع الحكومة التركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مصدر في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يناقش مع الحكومة الخطوات الدبلوماسية لأنقرة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال المصدر: "سيعقد اجتماع لمجلس الوزراء غدا في مقر الرئيس (رجب طيب أردوغان) في أنقرة، الأجندة الرئيسية هي الاجتماعية والاقتصادية، ولكن بالطبع سيتم طرح أحداث السياسة الخارجية، فالرئيس يراقب الوضع في إسرائيل، وسوف يناقش مع مجلس الوزراء الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تبذلها أنقرة لحل الوضع".

وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.

روسيا اليوم