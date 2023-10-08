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إسرائيل تؤكد وجود أمريكيين بين أسرى حماس

10/8/2023 3:12:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وجود مواطنين أميركيين بين الأسرى في غزة، لكنه لم يقدم تفاصيل عنهم، ولا عن الأميركيين الذين ربما قتلوا.

قال ديرمر لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن": "لدينا الكثير من الأشخاص المزدوجين في إسرائيل. أظن أن هناك العديد منهم، لكننا ما زلنا نحاول فرز كل هذه المعلومات بعد هذا الهجوم المفاجئ المروع وسنتأكد من نشر هذه المعلومات حتى يتمكن أحباء هؤلاء الأشخاص الذين قُتلوا والذين هم على قيد الحياة ومن تم احتجازهم كرهائن، من معرفة ذلك في أسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق، عينّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى".

روسيا اليوم

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