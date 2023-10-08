الجيش الإسرائيلي يعلق على تراجع مخزون الذخائر بسبب الإمدادات لأوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن تراجع مخزون الذخائر في إسرائيل يعود لقيامها بتزويد قوات كييف بها.وقال أدرعي: "لدينا مخزون دفاعي كاف لحماية الأشخاص واستهداف أوكار حماس".

وتابع: "قواتنا استهدفت أكثر من 550 موقعا لعناصر "حماس" في غزة".

وأشار إلى أنه ليس هناك أرقام واضحة بشأن المحتجزين لدى حركة "حماس" ولدى إسرائيل سياسة متبعة في مثل هذا الموضوع.

وأضاف: "نتابع قضية المحتجزين على أعلى المستويات ولكن الجهود الحالية ترتكز على تطهير المنطقة الجنوبية والهجمات الجوية على أهداف "حماس" في غزة".

روسيا اليوم