الملك لمحمد بن زايد: دور محوري للإمارات بوقف التصعيد في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس.
وأعرب الملك عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري خاصة في مجلس الأمن، في احتواء الموقف ووقف التصعيد.
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