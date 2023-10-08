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الملك لمحمد بن زايد: دور محوري للإمارات بوقف التصعيد في غزة

10/8/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث ‏جلالة الملك عبدالله الثاني و رئيس دولة ‎الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس.
وأعرب الملك عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري خاصة في مجلس الأمن، في احتواء الموقف ووقف التصعيد.

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