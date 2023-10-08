في موسكو.. شركة قطرية تبرم صفقات وعقودا بنحو 90 مليون دولار مع عملاء روس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أبرمت شركة "أريان" العقارية من قطر مجموعة من العقود والاتفاقيات بقيمة 90 مليون دولار مع جهات روسية، وتضمنت العقود بيع وحدات سكنية في قطر لشركات وعملاء في روسيا.

وجاء إبرام العقود والصفقات خلال مشاركة الشركة القطرية في الدورة الخامسة عشرة لمعرض "إمبايرز"، الذي انعقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة موسكو.

وأفادت شركة "أريان" العقارية، بأن العقود التي أبرمتها في المعرض تضمنت بيع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية، واصفة مشاركتها في "إمبايرز" بالناجحة.

وعن مشاركة الشركة في المعرض، قال العضو المنتدب و نأئب رئيس مجلس الإدارة "أريان" محمد حسين العلي: "نحن على ثقة بأن مشاركتنا في معرض "إمبايرز" ستكون فرصة مميزة لتعزيز تواجدنا في السوق الروسية وتوسيع قاعدة عملائنا وسنعمل جاهدين لتسليط الضوء على مدى التفرد والتميز الذي تتميز به مشاريعنا العقارية وخلق فرص استثمارية جديدة بدولة روسيا الاتحادية".

روسيا اليوم