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إصابة شاب بوجهه جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في نابلس

10/8/2023 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب فلسطيني بوجهه، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه، خلال مواجهات اندلعت بين قريتي جالود وقريوت، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع إصابة شاب بجرح قطعي في وجهه، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه، جنوب نابلس.

وفا

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