إصابة شاب بوجهه جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في نابلس

إصابة شاب بوجهه جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في نابلس
التاريخ
10/8/2023 3:12:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب فلسطيني بوجهه، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه، خلال مواجهات اندلعت بين قريتي جالود وقريوت، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع إصابة شاب بجرح قطعي في وجهه، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه، جنوب نابلس.
وفا
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