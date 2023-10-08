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اندلاع مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

10/8/2023 3:12:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في قرية حجة، شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الرئيسي للقرية، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفا

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