اندلاع مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية
التاريخ
10/8/2023 3:12:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في قرية حجة، شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الرئيسي للقرية، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفا
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