نجل محمود عباس يقاضي الإعلامية الأردنية هناء الاعرج بتهمة ذم وتحقير رئيس دولة أجنبية

MENAFN - Amman Net) تمثل الإعلامية هناء الاعرج أمام محكمة صلح جزاء عمان يوم الاثنين 9 أكتوبر، بعد ان أحالت النيابة العامة في عمّان هناء الاعرج لمحكمة صلح جزاء عمان بجرم الذم و التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية، و جنحة ارسال و اعادة ارسال معلومات او بيانات تتضمن ذم او قدح او تحقير اي شخص خلافا لاحكام قانون الجرائم الالكترونية و قانون العقوبات، على خلفية شكوى تقدم بها طارق محمود عباس مطلع أغسطس الماضي.

وتتلخص التهم التي وجهت إليها، تهمة الذم والقذف والنيل من كرامة رئيس دولة أجنبية، وجنحة إرسال وإعادة إرسال معلومات أو بيانات تتضمن ذمًا أو قذفًا أو نيلًا من كرامة أي شخص، خلافًا لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.

وكان طارق عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد تقدم بشكوى لدى الأردن مطلع اغسطس الماضي، ضد الاعلامية هناء الاعرج، على خلفية حلقة مصورة تم بثها على موقع“بدون رقابة”. تناولت محاضر مجلس الشيوخ الامريكي و”وثائق بنما” ، حول علاقة بعض الشركات التي يساهم فيها عباس ببعض المشاريع الممولة من وكالة التنمية الامريكية و صندوق الاستثمار الفلسطيني .

وفي حال مثول هناء الاعرج أمام المحكمة، قد تكون عرضة للتوقيف أو منع السفر وتقييد حريتها لفترة زمنية محددة وفقاً للقانون، علماً أن العقوبات التي قد تتعرض لها قد تصل إلى الحبس لمدة عامين.