نجل محمود عباس يقاضي الإعلامية الأردنية هناء الاعرج بتهمة ذم وتحقير رئيس دولة أجنبية

(MENAFN
- Amman Net) تمثل الإعلامية هناء الاعرج أمام محكمة صلح جزاء عمان يوم الاثنين 9 أكتوبر، بعد ان أحالت النيابة العامة في عمّان هناء الاعرج لمحكمة صلح جزاء عمان بجرم الذم و التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية، و جنحة ارسال و اعادة ارسال معلومات او بيانات تتضمن ذم او قدح او تحقير اي شخص خلافا لاحكام قانون الجرائم الالكترونية و قانون العقوبات، على خلفية شكوى تقدم بها طارق محمود عباس مطلع أغسطس الماضي.
وتتلخص التهم التي وجهت إليها، تهمة الذم والقذف والنيل من كرامة رئيس دولة أجنبية، وجنحة إرسال وإعادة إرسال معلومات أو بيانات تتضمن ذمًا أو قذفًا أو نيلًا من كرامة أي شخص، خلافًا لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
وكان طارق عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد تقدم بشكوى لدى الأردن مطلع اغسطس الماضي، ضد الاعلامية هناء الاعرج، على خلفية حلقة مصورة تم بثها على موقع“بدون رقابة”. تناولت محاضر مجلس الشيوخ الامريكي و”وثائق بنما” ، حول علاقة بعض الشركات التي يساهم فيها عباس ببعض المشاريع الممولة من وكالة التنمية الامريكية و صندوق الاستثمار الفلسطيني .
وفي حال مثول هناء الاعرج أمام المحكمة، قد تكون عرضة للتوقيف أو منع السفر وتقييد حريتها لفترة زمنية محددة وفقاً للقانون، علماً أن العقوبات التي قد تتعرض لها قد تصل إلى الحبس لمدة عامين.
MENAFN08102023000209011053ID1107208555
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.