طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على حي الشجاعية شرق غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على حي الشجاعية شرق غزة
التاريخ
10/8/2023 3:12:07 PM
(MENAFN
- Amman Net) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق غزة.
وبحسب مراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا)،سمعت أصوات انفجارات عنيفة جراء قصف طائرات الاحتلال المكثف على حي الشجاعية.
MENAFN08102023000209011053ID1107208554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.