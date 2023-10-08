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شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منازل بقطاع غزة

10/8/2023 3:12:05 PM
(MENAFN- Amman Net) استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق غزة.
وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان صحفي اليوم، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً مأهولاً بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتم انتشال جثامين شهداء من المكان.
كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة أبو سمرة قرب جامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة وتم تدمير المنزل، مثلما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النجيلي وسط رفح جنوب قطاع غزة وتدميره بشكل كامل وهناك جرحى بالمكان.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة مما أدى لتدميره، في وقت استمر فيه قصف طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ لأراض زراعية خلف أبراج المقوسي غرب مدينة غزة.

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