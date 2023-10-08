إصابة طفل برصاص الاحتلال في تقوع ببيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على مواطنين خلال وقفة احتجاج على نصب المستوطنين حاجزا عند مدخل البرية شرقا، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 17 عاما
بعيار ناري في الفخذ، نُقل إثرها إلى مستوصف في البلدة.
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