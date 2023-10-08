Sunday, 08 October 2023 11:44 GMT

إصابة طفل برصاص الاحتلال في تقوع ببيت لحم

10/8/2023 3:11:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على مواطنين خلال وقفة احتجاج على نصب المستوطنين حاجزا عند مدخل البرية شرقا، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 17 عاما
بعيار ناري في الفخذ، نُقل إثرها إلى مستوصف في البلدة.

MENAFN08102023000205011050ID1107208551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث