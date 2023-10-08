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إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي

10/8/2023 3:11:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة/PNN/أصيب مواطن، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت مصادر أمنية ، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي، فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق الحاجز العسكري المقام عند المدخل، في كلا الاتجاهين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في بلدة بيتونيا غرب رام الله، قرب سجن "عوفر"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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