إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي

(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة/PNN/أصيب مواطن، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وذكرت مصادر أمنية ، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي، فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق الحاجز العسكري المقام عند المدخل، في كلا الاتجاهين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في بلدة بيتونيا غرب رام الله، قرب سجن "عوفر"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
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