مستعمرون يهاجمون قصرة جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستعمرين مسلحين من مستعمرة "يش كودش" المقامة على أراضي البلدة، هاجموا الأهالي في الجهة الشرقية منها، بحماية جيش الاحتلال.

وأضاف أن المستعمرين استخدموا الدراجات النارية للوصول إلى منازل المواطنين، مؤكدا أن الأهالي تصدَّوا لهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص.