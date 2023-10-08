مستعمرون يهاجمون قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستعمرين مسلحين من مستعمرة "يش كودش" المقامة على أراضي البلدة، هاجموا الأهالي في الجهة الشرقية منها، بحماية جيش الاحتلال.
وأضاف أن المستعمرين استخدموا الدراجات النارية للوصول إلى منازل المواطنين، مؤكدا أن الأهالي تصدَّوا لهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص.
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