ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة الخليل، كما أصيب آخرون بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم العروب شمالا.

وقالت مصادر أمنية: إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال والقناصة الرصاص الحي صوب المواطنين.

وأوضح مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، أن ثلاثة شبان أُدخلوا إلى مستشفى عالية الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص في الأطراف، ووُصفت حالتهم بالمستقرة، كما تم تقديم العلاج إلى شاب آخر بعد تعرضه للضرب من قوات الاحتلال.

في السياق، قامت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيت عزاء الشهيد أحمد العواودة في بلدة دير سامت غرب الخليل، واعتدت على المواطنين واستولت على الأعلام الفلسطينية.



