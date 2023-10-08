ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة الخليل، كما أصيب آخرون بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم العروب شمالا.
وقالت مصادر أمنية: إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال والقناصة الرصاص الحي صوب المواطنين.
وأوضح مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، أن ثلاثة شبان أُدخلوا إلى مستشفى عالية الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص في الأطراف، ووُصفت حالتهم بالمستقرة، كما تم تقديم العلاج إلى شاب آخر بعد تعرضه للضرب من قوات الاحتلال.
في السياق، قامت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بيت عزاء الشهيد أحمد العواودة في بلدة دير سامت غرب الخليل، واعتدت على المواطنين واستولت على الأعلام الفلسطينية.
MENAFN08102023000205011050ID1107208548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.