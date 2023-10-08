Sunday, 08 October 2023 11:44 GMT

ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل

10/8/2023 3:11:49 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة الخليل، كما أصيب آخرون بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم العروب شمالا.

وقالت مصادر أمنية: إن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال والقناصة الرصاص الحي صوب المواطنين.

وأوضح مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، أن ثلاثة شبان أُدخلوا إلى مستشفى عالية الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص في الأطراف، ووُصفت حالتهم بالمستقرة، كما تم تقديم العلاج إلى شاب آخر بعد تعرضه للضرب من قوات الاحتلال.

في السياق، قامت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيت عزاء الشهيد أحمد العواودة في بلدة دير سامت غرب الخليل، واعتدت على المواطنين واستولت على الأعلام الفلسطينية.


MENAFN08102023000205011050ID1107208548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث