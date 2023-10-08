الهند تناقش أهم القضايا التقنية والذكاء الاصطناعي نوفمبر المقبل

تستضيف العاصمة الهندية «نيودلهي»، على مدر يومي 23 و24 نوفمبر المقبل فعاليات «معرض التسارع والتحول الرقمي»، والذي تستعرض فيه أبرز ما وصلت إليه الهند من اكتشافات متقدمة في مجال الابتكار التقني، حيث تغطس مجموعة واسعة من القضايا التقنية، ومنها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التقنية المالية، ميتافيرس، سلاسل الكتل «بلوك تشين»، الرياضات والألعاب الإلكترونية، والحوسبية السحابية، والبيانات الكبرى، وغيرها.

وسيستضيف المعرض نخبة من خبراء التقنية، مزودي الخدمات التقنية، المسؤولين بالشركات التقنية العالمية الكبرى، مالكي الشركات الناشئة، رواد الأعمال، مستثمرين، إلى جانب مسؤولين هنود محليين، وذلك لرصد واكتشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في العالم الرقمي وفي مجال الابتكار التقني. ومن المنتظر أن تكون نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، هي أبرز المسؤولين الحكوميين ضمن ضيوف الحدث.

وقال شري تاجاسفي سوريا، عضو البرلمان الهندي، وعضو اللجنة الاستشارية المنظمة للحدث: «تصيغ التقنية عالمنا المعاصر، وتمكننا في الهند من الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الحوكمة. وتعد استضافة «معرض التسارع والتحول الرقمي» شهادة على مدى نجاح الجهود التي بذلتها الهند على مدار السنوات الأخيرة من أجل تعزيز تفوقها التقني، وبصفة خاصة في مجال الرقمنة. كما تعكس استضافة الهند للحدث التزامها بمواصلة مسيرة هذا التفوق».

وقال محمد سالم، رئيس شركة «تريسكون»، المنظمة للحدث: «يؤكد «معرض التسارع والتحول الرقمي» على التزام الهند بالمضي قدماً في ثورتها الرقمية، واعتزامها على جلب الخبراء والمبدعين الرقميين في مكان واحد بصفة متكررة للاستفادة من إبداعاتهم، وكذلك لاطلاعهم على أحدث الإبداعات الهندية في الرقمنة».

ويقدر عدد الضيوف المشاركين في «معرض التسارع والتحول الرقمي، بنحو 3000 شخص، منهم ما يزيد على 100 متحدث ضمن الندوات الأساسية والمناقشات التي ستتضمنها أجندة الحدث.