«مؤسسة الموانئ والجمارك» تستعرض مبادراتها التقنية في «جيتكس جلوبال»

تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض جيتكس جلوبال، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستعرض المؤسسة ضمن منصتها المشاركة في المعرض أحدث مشاريعها وحلولها الرقمية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل مبادرة «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي»، و«مشروع بحر دبي».

وقال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي رئيس فريق معرض جيتكس: «تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سنوياً في معرض جيتكس لاستعراض أحدث التقنيات في الخدمات الجمركية، والموانئ، والمناطق الحرة واللوجستيات، ونحرص خلال فعاليات المعرض المتنوعة على تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي انسجاماً مع استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف: «نتطلع للقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وقطاعات الأعمال، من مختلف أرجاء العالم، إضافة إلى الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، حيث يمثل جيتكس منصة مثالية لتبادل الرؤى حول دور التحولات التكنولوجية في تسهيل ممارسة الأعمال، كما يمثل المعرض فرصة مهمة لاستعراض الخدمات الذكية وأنظمة تسهيل الإجراءات التي تقدمها مؤسسة الموانئ والجمارك للزوار وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والقطاعات المرتبطة بها محلياً وعالمياً».