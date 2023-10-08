البرتغال ترفع الحد الأدنى للأجور 7.9 % إلى 820 يورو بداية من العام المقبل





تعتزم السلطات في البرتغال رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير بنسبة 7.9 % ، أي من 760 إلى 820 يورو، بموجب اتفاق وقعته السبت الحكومة وبعض النقابات وممثلون عن أصحاب العمل.

ويتقاضى الموظفون في البرتغال 14 راتباً خلال السنة تتوزع على الأشهر الـ12، إضافة إلى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

كما تم رفع النسبة المرجعية التي قدمتها الاستشارة الاجتماعية والمتعلقة بتحديث الدخل للعام المقبل، من 4.8 % في 2023 إلى خمسة بالمئة.

وأعلن رئيس الوزراء أنتونيو كوستا أن «هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي»، مؤكداً أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.

ووقع على الوثيقة الاتحاد العام للنقابات العمالية، أكثر النقابات اعتدالاً والقريب من الحزب الاشتراكي، ولم يوقعه الاتحاد العام للعمال القريب تاريخياً من الحزب الشيوعي.

من جانب أصحاب العمل رفضت أهم جمعية تمثل الشركات البرتغالية، وخاصة القطاعات الصناعية، توقيع الاتفاق الذي حظي بدعم ممثلين عن قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والزراعة.

وفقاً للتوقعات التي نشرها المصرف المركزي البرتغالي الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخماً سنوياً بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 % العام الماضي.