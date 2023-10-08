سيدة تبحث عن ابنها بواسطة فرشاة شعر.. إسرائيل تحاول العثور على المفقودين عبر الحمض النووي

سلَّمت سيدة إسرائيلية فرشاة شعر لسلطات بلادها سعياً للعثور على ابنها مجهول المصير.

وأوضحت السيدة، التي رفضت الكشف عن هويتها، أنها أعطت مركز الشرطة عينة من حمضها النووي، مشيرةً إلى أنها سلَّمت فرشاة بها بصيلات شعر لابنها الذي كان في حفل راقص في الهواء الطلق اقتحمه مسلحو «حماس».

وقالت: «آخر ما سمعناه منه كان في اتصال من السيارة، قال فيه إنه يحاول الهرب، وإنهم يطلقون النار عليه»، مضيفةً: «أبذل كل ما في وسعي لمعرفة ما حدث».

وتوجه مئات الإسرائيليين، الذين لم يستعيدوا توازنهم بعد من هول الصدمة، إلى مركز للشرطة، اليوم، أملاً في الحصول على معلومات عن مصير ذويهم المفقودين، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته «حماس» من غزة.

ورغم اعتيادها على الحروب منذ عقود، أخذ الهجوم متعدد المحاور الذي شنَّه مسلحو «حماس» إسرائيل على حين غرة، وأسفر الهجوم عن مقتل المئات.

والعدد الفعلي للمفقودين ليس معروفاً حتى الآن، ويُعتقد أنه قد تم نقل العديد منهم إلى غزة بعد وقوعهم في الأسر.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يُحكم إغلاق منطقة حدود غزة، التي تبعد مسافة يمكن قطعها في ساعة واحدة فقط بالسيارة عن مركز معلومات الشرطة في مدينة المطار وهي منطقة تضم مباني إدارية، في حين تواصل قواته معاركها مع المسلحين من شارع إلى شارع، وتتوصل تباعاً إلى معلومات جديدة عن حجم الخسائر.