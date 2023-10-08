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ألغت عشرات الرحلات الجوية.. هونغ كونغ ترفع مستوى التحذير من الإعصار «كوينو»

10/8/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفعت هونغ كونغ مستوى التحذير من العواصف، اليوم، مع اقتراب إعصار «كوينو»، بعد شهر واحد فقط من تعرُّض المدينة لهطول أمطار قياسية في أعقاب أقوى إعصار منذ خمس سنوات.

وأعلن مرصد هونغ كونغ، على موقعه الإلكتروني، رفع مستوى التحذير إلى الرقم 8، وهو ثالث أعلى تحذير بموجب مقياس المرصد، المكوَّن من خمسة مستويات للأعاصير 1، 3، 8، 9، والأعلى 10، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويؤدي مستوى التحذير المرتفع إلى إغلاق المدينة فعلياً، حيث تعمل قطارات مترو الأنفاق بترددات محدودة وتغلق معظم المتاجر والمطاعم والشركات.

ويتوقع مرصد هونغ كونغ أن يصل إعصار كوينو إلى مسافة 90 كيلومتراً (56 ميلاً) جنوب شرق هونغ كونغ. ومن المتوقع أن يتحرك ببطء غرباً باتجاه مصب نهر بيرل.

وأضاف المرصد أنه من المتوقع أن تؤثر الرياح العاتية على أجزاء كثيرة من هونغ كونغ، وقد تستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الاثنين.

وستكون العاصفة الاستوائية أقرب إلى هونغ كونغ مساء اليوم، حيث ستلتف على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوب المدينة.

وقال المرصد إنه سيقيّم مدى الحاجة إلى إصدار مستويات تحذيرية أعلى.

وأعلن تلفزيون الصين المركزي أن عشرات الرحلات الجوية في هونغ كونغ ألغيت، اليوم، مع اقتراب العاصفة، وأُغلق جسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو الرئيس مؤقتاً.

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