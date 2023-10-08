أحمد بن محمد يبارك لأبطال الإمارات التتويج في «آسياد هانغتشو»

ثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إنجازات الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في مدينة هانغتشو الصينية بمشاركة 12000 رياضي ورياضية، وتتويجهم بـ20 ميدالية ملونة في أفضل مشاركة قارية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد دورات الألعاب المجمّعة.



وأضاف سموه أن الصورة الحضارية المشرفة والبصمة التي تركها الرياضيون جاءت نتاج جهود مضاعفة لكوادر وطنية؛ أسفرت عن مجموعة من الإنجازات لتؤكد أن أبناء الإمارات لا يثنيهم عن تحقيق النجاح والتميز شيئاً مهما كان حجم التحديات. وقال سموه "نهدي إنجاز وفد الإمارات الرياضي في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو إلى قيادتنا الرشيدة، ونهنئ أنفسنا وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا النجاح الكبير الذي تخطت أبعاده المنافسات والمسابقات الرياضية، بعدما رسخ جميع الرياضيين الفكرة وأوصلوا الرسالة بأن تمثيل الوطن غاية سامية تستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس.



وأشاد سموه بالمشهد المميز الذي استهل به الوفد المشارك في الألعاب الآسيوية مشاركته بحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مراسم حفل الافتتاح الذي تابعه العديد من الشخصيات العامة والرياضية من مختلف أنحاء العالم؛ الأمر الذي ترك انطباعات إيجابية لدى الدولة المستضيفة، بما يؤكد رسالة اللجنة الأولمبية الوطنية في نشر مفاهيم الصداقة والإخاء.



وأشار سموه إلى أن جملة الإنجازات التي تم تحقيقها في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو تدعو للفخر بأبناء الوطن ونجاحهم في رفع علم بلادهم على منصات التتويج؛ مع تسجيل العديد من الأرقام القياسية والنتائج المتقدمة وتعزيز موقع الإمارات في جدول الترتيب العام للميداليات

وختام المشاركة بالصورة المنشودة وتابع سموه : "نفخر بدور الاتحادات الرياضية شريكاً وطنياً ومكوناً أساسياً لمكونات الحركة الأولمبية الوطنية؛ كل التقدير والاعتزاز لجميع الرياضيين الذي نالوا شرف إعلاء راية الوطن في هذا المحفل القاري المهم، والشكر موصول لبقية الرياضيين الذين سعوا جاهدين لتقديم أفضل ما لديهم، ومازالت الفرصة قائمة أمامهم لتعزيز نتائجهم في قادم المناسبات والأحداث الرياضية.



جاء ذلك في كلمة وجهها سموه للوفد المشارك بفعاليات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة (23 سبتمبر – 8 أكتوبر) من العام الجاري واختتمت اليوم الأحد بمشاركة 12 ألف رياضياً من 45 دولة آسيوية، وشاركت فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية من خلال 140 رياضياً بواقع 102 لاعب و38 لاعبة محققة 20 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبية و5 فضية و10 برونزية.



وحصدت حوراء العجمي لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه الميدالية الختامية في مسابقة الكوميتيه لوزن 50 كغم عقب فوزها على نظيرتها الأوزبكية سماتيلايفا شاخريزود صاحبة المستوى المتميز والأداء القوي التي خاضت جميع المباريات التمهيدية دون خسارة، لتفوز عليها لاعبتنا وتظفر بالميدالية البرونزية وترفع رصيد الإمارات إلى 20 ميدالية

في أفضل مشاركة للدولة بتاريخ دورات الألعاب الآسيوية؛ بزيادة 7 ميداليات عن النسخة الماضية في جاكرتا عام 2018 في المركز الثالث عربياً والـ16 بجدول الترتيب العام لتتقدم 4 مراكز عن النسخة الأخيرة.



وحملت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية علم دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل ختام النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو الذي أقيم على ملعب "بيج لوتس" وشهد عودة حاملي الشعلة الرقمية مرة أخرى، بعد ظهورهم الأول في حفل الافتتاح.



وشهد الحفل كذلك العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، إذ تم تحويل ملعب الحفل إلى حديقة خضراء كبرى، اعتماداً على بعض الأساليب التكنولوجية المبتكرة، قبل أن يتم إبراز عبارة "متى سنلتقي مرة أخرى" في دلالة على انتظار جميع الرياضيين بشغف اللقاء مجدداً في النسخة المقبلة من الألعاب الآسيوية بمدينتي ايتشي - ناغويا باليابان عام 2026.



ونجحت 5 رياضات من أصل 20 في إهداء الإمارات 20 ميدالية ملونة وهي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه، إذ شهدت الدورة العديد من العلامات المضيئة في سجل أبطال الإمارات المشاركين ومنها كسر رقم القياسي للميداليات المحققة في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية، وحصول منتخبنا الوطني للجوجيتسو على 10 ميداليات ملونة منها الذهبية الثانية على التوالي للاعب فيصل الكتبي الذي حافظ على إنجازه الذهبي في آسياد جاكرتا، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني حين حقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة "المضمار".



ونجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى في آسياد هانغتشو عندما فاز عمر ماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بالذهبية الإماراتية والعربية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كغم، كما شهدت منافسات منتخبنا الوطني للشطرنج للسيدات رقماً تاريخياً على المستوى القاري حين دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية عقب نجاحها في تقديم أداء استثنائي وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا، إذ وصل عدد النقلات إلى 171 نقلة بين اللاعبتين، واستغرقت 5 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية من اللعب المتواصل، لتدخل المباراة و طرفاها تاريخ الآسياد بوصفها المباراة الأطول زمناً على مدار نسخ الدورة على مستوى كل الألعاب وليس الشطرنج فحسب، والتي فاقت ألعاباً أخرى تشتهر بطول مدتها.



وواصلت الصين صدارة جدول ترتيب دورات الألعاب الآسيوية من عام 1982 برصيد 3570 ميدالية بواقع 1674 ميدالية ذهبية، 1105 ميدالية فضية، و791 ميدالية برونزية وذلك عقب نجاحها في تحقيق المركز الأول بالنسخة الـ19 بهانغتشو برصيد 383 ميدالية ملونة.



وحققت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً عقب حصد 12 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات بإجمالي 20 ميدالية محتلة المركز التاسع، فيما حلّت قطر في المركز الـ15 بإجمالي 14 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و 3 برونزيات، واحتلت اليابان المركز الثاني بإجمالي 188 ميدالية بواقع 52 ذهبية و 67 فضية و69 برونزية، كما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث بإجمالي 190

ميدالية بواقع 42 ذهبية و 59 فضية و 89 برونزية ، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ19 بإجمالي 10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، واحتلت الكويت المركز الـ23 بـ3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، والأردن في المركز الـ28 بإجمالي 9 ميداليات بواقع 5 فضيات و4 برونزيات، وعُمان في المركز الـ32 بميدالية فضية واحدة وأخرى برونزية، والعراق في المركز الـ35 بثلاث ميداليات برونزية، وكل من لبنان وفلسطين وسوريا في المركز الـ38 ببرونزية واحدة.



وأعربت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، حوراء العجمي، عن سعادتها بتحقيق الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت منافساتها اليوم (الأحد)، موجهة الشكر إلى كل من وقف إلى جانبها لتحقيق هذا الإنجاز الرائع وفي مقدمتهم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للكاراتيه وكافة الطواقم الفنية والإدارية والطبية.



وقالت: أهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى عائلتي ونادي الشارقة لرياضة المرأة، واتحاد الإمارات للكاراتيه وأخص بالذكر رئيسه اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، الذي لولاه ما وصلت إلى هذا المكان.



وأوضحت حوراء العجمي أن ما حققته يعد واجبا وطنيا نظير ما تجده الرياضة من دعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة، مشددة على ضرورة رفع علم الإمارات عاليا في جميع المحافل الدولية، لاسيما أن الرياضة تحتل مكانة مرموقة ضمن "رؤية الإمارات 2031" التي يدعمها اتحاد الكاراتيه بقوة، وأضافت: أتمنى أن يكون هذا الإنجاز أفضل حافز ويضعني على الخارطة العالمية في بطولة العالم للكاراتيه بعد أسبوعين من الآن.

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