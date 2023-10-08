موسكو تدمر مركزي تحكم لطائرات كييف المسيَّرة.. ومقتل وإصابة 655 عسكرياً أوكرانياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية دمرت مركزي تحكم ومراقبة للطائرات من دون طيار تابعين للقوات الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن وزارة الدفاع الروسية القول: «في منطقة زولوتاية نيفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز التحكم للطائرات دون طيار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية».

وتابع بيان الدفاع أنه «تم تدمير مركز مراقبة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة توننكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية».

وبحسب البيان، «فقد تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفجورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقتي أندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية».

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل وإصابة نحو 655 عسكرياً أوكرانياً، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.