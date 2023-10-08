موسكو تدمر مركزي تحكم لطائرات كييف المسيَّرة.. ومقتل وإصابة 655 عسكرياً أوكرانياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية دمرت مركزي تحكم ومراقبة للطائرات من دون طيار تابعين للقوات الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن وزارة الدفاع الروسية القول: «في منطقة زولوتاية نيفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز التحكم للطائرات دون طيار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية».
وتابع بيان الدفاع أنه «تم تدمير مركز مراقبة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة توننكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية».
وبحسب البيان، «فقد تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفجورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقتي أندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية».
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل وإصابة نحو 655 عسكرياً أوكرانياً، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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