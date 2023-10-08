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الشيكل عند أضعف مستوياته.. الأسواق الإسرائيلية تهوي وإغلاق شركات عديدة

10/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية، وأغلقت العديد من الشركات أبوابها، اليوم، غداة قتل مسلحين من «حماس» مئات الإسرائيليين، وخطف عدد آخر لم يُعرف بعد. وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسة (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى سبعة في المئة.

وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة في المئة، في رد فعل أولي للسوق على الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل منذ عقود.

وبرغم أن سوق الصرف الأجنبي مغلقة اليوم، كان الشيكل عند أضعف مستوياته هذا العام بالفعل، بسبب خطة الحكومة المثيرة للجدل بخصوص التعديلات القضائية.

وقال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس: «من المتوقع أن تكون هذه الجولة من العنف أطول وأكثر حدة من الجولات السابقة، ومن الواضح أن لها تأثيراً سلبياً أكبر على الاقتصاد والميزانية العامة».

وأضاف: «من المرجَّح أن يضعف الشيكل بشكل حاد غداً، ونرى احتمالاً كبيراً أن يبيع بنك إسرائيل العملات الأجنبية في مرحلة ما».

كان مسلحون من «حماس» قد هاجموا بلدات إسرائيلية أمس، ما أسفر عن مقتل 400 إسرائيلي على الأقل، قبل أن يخطفوا عشرات الرهائن ويعودوا إلى غزة.

وردت إسرائيل بضربات جوية على أهداف لـ«حماس» في غزة، وأطلق مسلحو غزة أيضاً ألوف الصواريخ على إسرائيل، ووصل بعضها إلى تل أبيب، ما دفع شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات بالوزارة بسرعة توفير الميزانيات اللازمة لإدارة الحرب.

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