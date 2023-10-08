Sunday, 08 October 2023 11:43 GMT

طائرة عسكرية إسرائيلية تتجه إلى مصر خلال ساعات في مهمة عاجلة.. ما هي؟

10/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في مهمة عاجلة تنطلق طائرة عسكرية إسرائيلية إلى مصر لنقل جثني السائحين اللذين قتلا اليوم إثر إطلاق النار عليهما بالاسكندرية.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تسافر إلى مصر في وقت لاحق من الأحد وفق سكاي نيوز عربية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة ستنقل جثتي الإسرائيليين اللذين قتلا في الإسكندرية، الأحد، وستعيد باقي أفراد الفوج الإسرائيلي الناجين من الهجوم.

وأضافت "تايمز أوف إسرائيل"، أن سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون أجرت اتصالات مع كبار المسؤولين في مصر لترتيب الرحلة.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين ومصريا بالرصاص، في موقع سياحي بمدينة الإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن شخصا آخر أصيب في الهجوم، الذي وقع عند موقع عمود الصواري بالمدينة الساحلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيليا آخر أصيب، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة الإسرائيليين.

اقرأ أيضاً:

سيدة تبحث عن ابنها بواسطة فرشاة شعر.. إسرائيل تحاول العثور على المفقودين عبر الحمض النووي

غارة إسرائيلية تصيب هدفاً بالقرب من حدود مصر.. انفجارات وغارات جوية بمدينة رفح الفلسطينية

إسرائيل تكشف أسماء 30 شرطياً وقائداً قتلوا في عملية "طوفان الأقصى"


MENAFN08102023000110011019ID1107208481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث