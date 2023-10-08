طائرة عسكرية إسرائيلية تتجه إلى مصر خلال ساعات في مهمة عاجلة.. ما هي؟

في مهمة عاجلة تنطلق طائرة عسكرية إسرائيلية إلى مصر لنقل جثني السائحين اللذين قتلا اليوم إثر إطلاق النار عليهما بالاسكندرية.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تسافر إلى مصر في وقت لاحق من الأحد وفق سكاي نيوز عربية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة ستنقل جثتي الإسرائيليين اللذين قتلا في الإسكندرية، الأحد، وستعيد باقي أفراد الفوج الإسرائيلي الناجين من الهجوم.

وأضافت "تايمز أوف إسرائيل"، أن سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون أجرت اتصالات مع كبار المسؤولين في مصر لترتيب الرحلة.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين ومصريا بالرصاص، في موقع سياحي بمدينة الإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن شخصا آخر أصيب في الهجوم، الذي وقع عند موقع عمود الصواري بالمدينة الساحلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيليا آخر أصيب، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة الإسرائيليين.



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