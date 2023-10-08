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قصف عنيف على غزة وحصيلة القتلى الإسرائيليين ترتفع إلى أكثر من 700 شخص

10/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة اليوم الأحد بعد عملية طوفان القدس التي نفذتها حركة حماس وأوقعت أكثر من
700 قتيل إسرائيلي حتى الآن.

وشنت إسرائيل ضربات جوية وقصفاً عنيفاً على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة وهي هجمات أودت بحياة أكثر من 370 من بينهم 20 طفلا، إذ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بانتقام ساحق لهذا اليوم الأسود".

وفي جنوب إسرائيل، لا يزال مسلحو حماس يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الأمن الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 24 ساعة على بدء حماس هجومها المفاجئ بإطلاق وابل من الصواريخ وباجتياح مسلحين قواعد عسكرية واقتحام بلدات حدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استعاد السيطرة على أغلب النقاط التي تسلل إليها المسلحون وقتل المئات من الفلسطينيين وأسر العشرات.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في إفادة للصحفيين "سنهاجم حماس بكل قوة وستكون تلك جولة عمليات مطولة للغاية".

وقال الجيش إنه نشر عشرات الآلاف من الجنود في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني، ويعتزم إجلاء كل الإسرائيليين الذين يعيشون حول حدود القطاع.

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