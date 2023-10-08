ظهرت جثة بشاحنة فلسطينية.. مفاجأة تتكشف عن بلوغر ألمانية

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعدما ظهرت جثة مسجاة شبه عارية في صندوق شاحنة يحيط بها مسلحون فلسطينيون، تكشفت تفاصيل جديدة عن تلك الفتاة العشرينية، التي كانت تحضر مهرجاناً موسيقياً في صحراء النقب، فجر السبت، حين انطلق هجوم حماس المباغت.

فقد كشفت أمها بعدما رأت الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، أن ابنتها تحمل الجنسية الألمانية، واسمها شاني لوك.





أمها تناشد

كما ناشدت كل من يعرف معلومات حول مصير ابنتها البالغة من العمر 22 عاماً مساعدتها في الوصول إليها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن والدتها من ولاية بادن فورتمبيرغ غرب ألمانيا، وتعيش في تل أبيب.

فيما كشف ابن عمها، توم وينتروب لوك، سابقا أن عائلتها حاولت الاتصال بها عندما اكتشفت أن عناصر من كتائب القسام عبرت الحدود من قطاع غزة، إلا أنها لم تجب، فظنوا أنها كانت بمأمن في المهرجان.

يشار إلى أن الفتاة، التي تعمل "فنانة وشم"، وتعرض صورها على إنستغرام، كانت تحضر حفلاً موسيقياً في صحراء النقب جنوب إسرائيل، أمس السبت، مع مجموعة من أصدقائها، احتفالا بعيد العرش اليهودي الذي حضره آلاف الشباب الإسرائيليين أيضا .

إلا أن الحضور تفاجأ في ساعات الفجر الأولى، بعملية عسكرية مباغتة لحماس براً وجواً ضد المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

فيما أكدت الخارجية الألمانية أنها تتابع قضية الفتاة عن كثب.