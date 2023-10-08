هتافات مصرية لفلسطين تهز أضخم ستاد في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - اتحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي من أجل مؤازرة فلسطين في حربها الجارية في وجه قوات الاحتلال ، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري العام في مصر.

ومع بداية المباراة، توحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في حربهما ضد إسرائيل المعروفة باسم طوفان الأقصى، إذ هتفوا "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية

"طوفان الأقصى"

تم خلالها استهداف الاحتلال بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.



