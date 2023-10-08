هتافات مصرية لفلسطين تهز أضخم ستاد في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اتحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي من أجل مؤازرة فلسطين في حربها الجارية في وجه قوات الاحتلال ، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري العام في مصر.
ومع بداية المباراة، توحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في حربهما ضد إسرائيل المعروفة باسم طوفان الأقصى، إذ هتفوا "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".
وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية
"طوفان الأقصى"
تم خلالها استهداف الاحتلال بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
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