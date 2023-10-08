Sunday, 08 October 2023 11:43 GMT

هتافات مصرية لفلسطين تهز أضخم ستاد في مصر

10/8/2023 3:00:09 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - اتحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي من أجل مؤازرة فلسطين في حربها الجارية في وجه قوات الاحتلال ، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري العام في مصر.

ومع بداية المباراة، توحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في حربهما ضد إسرائيل المعروفة باسم طوفان الأقصى، إذ هتفوا "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية
"طوفان الأقصى"
تم خلالها استهداف الاحتلال بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.


MENAFN08102023000151011027ID1107208477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث