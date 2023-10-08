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الصحة الفلسطينية: 370 شهيدا و2200 مصاب في هجمات الاحتلال على غزة

10/8/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، أنّ هجمات الاحتلال على قطاع غزة أسفرت عن 370 شهيدا و2200 مصاب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وبدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنّ الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإعلان دولة فلسطينية، بينما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن السلطة الفلسطينية طلبت من جميع سفرائها شرح الموقف الحالي في الأراضي المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني.



وفى وقت سابق، قال غسان دغلس القائم بأعمال محافظ نابلس، أن ما يجرى فى نابلس هو عدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف، كما أن هناك حواجز موجودة كل محيط
محافظة نابلس ، مشيرًا إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة التى حدثت بالأمس زادت عملية الحواجز أكثر وأكثر.





وأضاف القائم بأعمال محافظ نابلس خلال مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، قائلًا إنه زاد الحصار على محافظة نابلس وزاد تشديد الحصار على المحافظة بأكملها، مشيرًا إلى أن الأمور تتصاعد بشكل كبير ولافت فى محافظة نابلس، وهناك 12 جريحا وشهيدا من نابلس منذ الأمس، حيث يقوم الإسرائيليون بركوب الدراجات وإطلاق الرصاص على الأهالي".







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