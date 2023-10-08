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عاهل البحرين: القضية الفلسطينية ستبقى أولويتنا الكبرى

10/8/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، ستبقى أولويتنا الكبرى، وأن موقف البحرين فى دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها ثابت لا حياد عنه، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المساعى السلمية والتهدئة هى الخيار الأوحد فى وجه التصعيد القائم للوصول إلى الحل المنشود.

جاء ذلك فى خطاب ألقاه الملك حمد بن عيسى فى افتتاح دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى السادس لمجلسى الشورى والنواب البحرينيين، اليوم /الأحد/، فى قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافى فى العاصمة المنامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقال عاهل البحرين "لقد سجلنا معًا أهم اللحظات والمواقف التاريخية، واستطعنا وفق ما أقرته مصالح البحرين العليا أن نرفع راية الإصلاح والتحديث عاليًا، دون وصاية من أحد لنلبى طموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة، وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية"، مشددا على أهمية أن يواصل المجتمع البحرينى الحفاظ على مكتسباته، والوقوف صفًا واحدًا فى وجه كل ما يخل بوحدته واستقراره، بالإيمان الصادق وبقيم التعايش الإنساني.

ولفت إلى مواصلة البحرين مساعيها فى توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوى تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمن رابطة الجامعة العربية.



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