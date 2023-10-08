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العاهل الأردنى: الأوضاع ستستمر بالتفاقم فى ظل غياب حل عادل للصراع

10/8/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى خلال اتصال هاتفى تلقاه من رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير فى ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلي.


وأكد العاهل الأردنى خلال الاتصال، اليوم /الأحد/، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبى للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.

وشدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولى الإنساني.




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