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رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدعو لعدم توريط بيروت فى اشتباك مع إسرائيل

10/8/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) شدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، على ضرورة عدم توريط لبنان في أي اشتباك مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لا طاقة له على الاحتمال بسبب غرقه في ثلاث أزمات كبرى تجعل الوضع شديد الهشاشة والضعف.

وقال السنيورة، في بيان اليوم /الأحد/، إن لبنان يكفيه أزمته السياسية المتفاقمة حيث يقف نظامه ودولته على حافة الانهيار جراء الشغور الرئاسي وتداعي سلطة دولته، كما يكفي لبنان أزمته المالية والاقتصادية والمعيشية – على حد تعبيره.


وأضاف أن لبنان يكفيه أيضا أزمته مع النازحين السوريين، معتبرا أنها تحتاج إلى موقف وطني جامع للبنانيين.


وأكد على دعم ومؤازرة المناضلين الفلسطينيين في أرضهم وكفاحهم لتحصيل حقوقهم المشروعة.


وحث السنيورة جميع الأطراف المعنيين في لبنان والحكومة اللبنانية على ممارسة أعلى درجات التبصر والحكمة والتواصل مع الجميع والمزيد من التنسيق لتفادي ما يلوح في الأفق من مشكلات وصدمات خطيرة.



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