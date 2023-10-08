رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدعو لعدم توريط بيروت فى اشتباك مع إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) شدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، على ضرورة عدم توريط لبنان في أي اشتباك مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لا طاقة له على الاحتمال بسبب غرقه في ثلاث أزمات كبرى تجعل الوضع شديد الهشاشة والضعف.
وقال السنيورة، في بيان اليوم /الأحد/، إن لبنان يكفيه أزمته السياسية المتفاقمة حيث يقف نظامه ودولته على حافة الانهيار جراء الشغور الرئاسي وتداعي سلطة دولته، كما يكفي لبنان أزمته المالية والاقتصادية والمعيشية – على حد تعبيره.
وأضاف أن لبنان يكفيه أيضا أزمته مع النازحين السوريين، معتبرا أنها تحتاج إلى موقف وطني جامع للبنانيين.
وأكد على دعم ومؤازرة المناضلين الفلسطينيين في أرضهم وكفاحهم لتحصيل حقوقهم المشروعة.
وحث السنيورة جميع الأطراف المعنيين في لبنان والحكومة اللبنانية على ممارسة أعلى درجات التبصر والحكمة والتواصل مع الجميع والمزيد من التنسيق لتفادي ما يلوح في الأفق من مشكلات وصدمات خطيرة.
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