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البنتاجون يرسل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى

10/8/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) قرر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات الفصائل الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، بحسب شبكة العربية.

وأبلغ الرئيس الأمريكى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاجون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تدرس طلبات إسرائيل للحصول على مساعدة عسكرية إضافية، وتعتزم الإعلان عنها اليوم.

في السياق، أشار إلى وجود "تقارير تفيد بأن العديد من الأميركيين قتلوا.. وتقارير عن أميركيين مفقودين، ونحن نتحقق منهم".

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت بوقت سابق اليوم الدخول رسمياً في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبرعام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.


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