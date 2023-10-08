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حكاية وطن.. إنشاء 117 ألفا و591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه

10/8/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) أكد كتاب الرؤية والإنجاز"حكاية وطن " أن الإنفاق على التعليم قبل الجامعي خلال العام المالى 2022,2023، وصل إلى 118 مليار جنيه وتخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023 ، و500 مليون دولار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى بمصر، موضحة أن عدد الفصول الدراسية 2023، وصل إلى 552 ألف فصل مقابل 4664 فصلا العام الدراسى 2013,2014.



وأكد التقرير، أنه إدراكا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار السنوات التسع الماضية، أهمية خاصة إتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات، وإتاحة التعليم ركزت الدولة على:



- إنشاء وتطوير المدارس: حيث تم تنفيذ عدد 7630 مشروعا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.




- محو الأمية: تم محو أمية 5 ملايين فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.



- التابلت: تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة انترنت 4G لطالب الصف الأول الثانوي.



- التكنولوجيا فـــي العملية التعليمية: تـــم تجهيـــز 9246 معملا، وتوفيـــر 36210 شاشـــات ذكية و27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام.



- التغذيـة المدرسـية: تـم اسـتفادة 5,72 مليـون تلميـذ سـنويا.



- حياة كريمة: تم تنفيذ 2432 مشروعا بالقري الأشد احتياجا.



- التوسع في المدارس المصرية اليابانية؛ حيث تم إنشاء وتشغيل51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30 مدرسة منها كمرحلة أولى.







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