وزيرة البيئة خلال جولة لها بالشرقية تشكر مواطنا أخمد حريق مخلفات.. صور

MENAFN - Youm7) استكملت الدكتورة ياسمين فؤادوزيرة البيئةجولتها المفاجئة بمحافظات منظومة قش الأرز، بالتوجه إلى محافظة الشرقية، لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد تفقدت الوزيرة عدد من المواقع بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث رصدت قيام أحد المواطنين بإطفاء حريق اشتعال ذاتى للمخلفات، وعلى الفور توقفت الوزيرة وقدمت جزيل الشكر له على مبادرته بإطفاء الحريق إيمانا منه بالضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عنه على الصحة والبيئة.

ولفتت الوزيرة إلى دور المواطنين فى تيسير تنفيذ الاجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال عدم حرق المخلفات الزراعية أو البلدية والتخلص منها بالطرق الآمنة، للاستفادة منها بدلا من التأثير السلبى لحرقها على البيئة والصحة، ونشر النماذج الإيجابية بين المواطنين فى التصدى للمخالفات البيئية التى تؤثر علينا جميعا دون تمييز.

وفى سياق متصل، تواصلت وزيرة البيئة مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للتنسيق لتيسير اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، ووجهت له الشكر على الدعم المقدم منه لتذليل العقبات والتحديات فى تنفيذ المنظومة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتواصل الفورى مع الدفاع المدنى ومديرية الزراعة للسيطرة على حريقين لمخلفات زراعية بطريق العامرية ببلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد شددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفورى مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، تبعا للبرتوكول الموقع بين الجانبين بشأن اجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.





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