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حكاية وطن.. التخلص الآمن من 7091 طن مخلفات ومعالجة 430 طن زيوت × 9 سنوات

10/8/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Youm7) رصد كتيب مؤتمر "حكاية وطن" ما بذلته الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجهودات فى القطاع البيئي، حيث قامت
وزارة البيئة
بدور هام خلال الفترة الماضية، فى إطار تعزيز دور مصر فى ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة كان أهمها:


فى مجال المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة تم:

-إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

-التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.

-التخلص من حوالى كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

-التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

-الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

-تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.

-تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوى وسماد عضوي.



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