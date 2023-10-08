وزير الخارجية الأمريكى: نعمل بجهد لتأكيد تقارير عن وجود أمريكيين بين القتلى فى إسرائيل

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /الأحد/، إن المسؤولين الأمريكيين تلقوا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين فى إسرائيل نتيجة لهجمات حماس.

وفى مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أكد بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من تلك التقارير، عندما سئل عما إذا كان الأمريكيون قتلوا أو اختطفوا فى إسرائيل، قائلا: "نعم، لدينا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين".

وأضاف "نحن نبذل جهدا إضافيًا للتحقق من ذلك"، مشيرا إلى أنه "فى الوقت نفسه، هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، ونحن نعمل مرة أخرى على التحقق من تلك التقارير".

وتأتى تعليقات بلينكن بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود يوم السبت، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 600 إسرائيلي، وفقا للتقارير الإعلامية.