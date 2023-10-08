برنامج الغذاء العالمى: اليابان قدمت 200 مليون ين مساعدات غذائية لموزمبيق

MENAFN - Youm7) أكد برنامج الأغذية العالمى تقديم اليابان مساعدات لموزمبيق بقيمة 1.5 مليون دولار (200 مليون ين ياباني) تشمل الأرز والأسماك المعلبة فى وقت حرج يعانى 3.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائى الحاد فى البلاد.

وقالت كيمورا هاجيمى، سفيرة اليابان فى موزمبيق: "هذه المساهمة الغذائية الجديدة، مع شراكة وثيقة مع برنامج الأغذية العالمى، تعكس التزامنا القوى تجاه موزمبيق وصداقتنا".



وأوضح بيان برنامج الغذاء انه منذ عام 2017، تسبب الصراع فى شمال موزمبيق فى معاناة لا حصر لها، مما أدى إلى خسائر مأساوية فى الأرواح وسبل العيش إذ أجبرت الأزمة عددًا لا يحصى من العائلات على ترك منازلهم وأراضيهم، فى حين عاد حوالى 570 ألف شخص إلى ديارهم، لا يزال أكثر من 850 ألف شخص مشردين داخليًا فيما تحتاج كلتا المجموعتين إلى دعم مستمر لإعادة بناء حياتهما واستعادة اكتفائهما الذاتى.



وقالت أنتونيلا دابريل، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمى فى موزمبيق: "مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتصاعد التكاليف التشغيلية، يتعين على المتضررين من الصراع تحمل مصاعب أكبر... نعرب عن خالص امتناننا لشعب اليابان، الذى كان باستمرار قدوة من خلال مد يد العون لسكان موزمبيق".



ولفت إلى أن حكومة اليابان من أهم شركاء المساعدة لبرنامج الأغذية العالمى فى موزمبيق فيما ارتفعت المساهمة الأخيرة، وهى الثالثة هذا العام، ليبلغ مجموع مساهمات اليابان فى أنشطة برنامج الأغذية العالمى فى موزمبيق إلى 24.7 مليون دولار فى السنوات الأربع الماضية.