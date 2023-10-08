الهند: استمرار عزلة آلاف الأشخاص بسبب دمار الجسور والطرق جراء الفيضانات

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات الهندية اليوم /الأحد/ أن الدمار الذى لحق بالطرق والجسور من جراء الفيضانات الجارفة فى شمال شرق الهند أدى إلى استمرار عزلة آلاف الأشخاص على الرغم من انحسار مياه الفيضانات.

وأوضح مكتب مراقبة الكوارث فى ولاية سيكيم الهندية بالمنطقة أنه تم إنقاذ أكثر من 2500 شخص ممن تقطعت بهم السبل، ولكن عمليات الإجلاء تعقدت بسبب الدمار الذى لحق بالطرق والجسور وخطوط الاتصالات الهاتفية فى معظم أنحاء الولاية الواقعة على حدود الهند النائية مع نيبال والصين.



وذكر مسئولون بالمكتب أن السبل تقطعت أمام ثلاثة آلاف شخص آخرين فى العديد من مخيمات الإغاثة بشمال الولاية، وأن سوء أحوال الطقس تسبب فى تأخير عمليات الإنقاذ.



ومن جانبها، ذكرت حكومة الولاية أن الفيضانات ألحقت أضرارا بأكثر من 1300 منزل، وأشارت أرقام رسمية إلى استمرار فقدان أكثر من مائة شخص، وأن عدد حالات الوفاة المؤكدة من جراء الفيضانات ارتفع إلى 77 حالة على الأقل .



وقال أنيلراج راى مفوض الإغاثة فى الولاية انه تم انتشال 39 جثة من أماكن مختلفة فى الولاية وأنه كان من بين القتلى ثمانية جنود من أفراد الجيش الهندى الذين يخدمون بمواقع فى الولاية، بينما ذكرت شرطة منطقة جالبيجورى فى ولاية البنغال الغربية أنه تم انتشال 48 جثة أخرى.



وكانت وزارة الدفاع الهندية قد ذكرت فى بيان أصدرته أمس أن الفيضانات جرفت متفجرات وأسلحة نارية من عدة معسكرات ، بينما أفادت تقارير وسائل إعلامية محلية بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب أربعة آخرون من جراء انفجار قذيفة هاون أثناء تدفق مياه الفيضانات فى ولاية البنغال الغربية .



ومما يذكر أن مياه الفيضانات تدفقت وارتفع منسوبها بعد هطول أمطار غزيرة غمرت بحيرة " لوناك " الجليدية الكائنة على ارتفاع شاهق حيث تقع على قاعدة نهر جليدى بالقمم المحيطة بجبل "كانجتشينجونجا" الذى يعتبر ثالث أعلى الجبال الشاهقة فى العالم، وأن المياه تفجرت من هذه البحيرة بصورة مفاجئة .



ومن جانبهم، حذر العلماء من احتمال حدوث كوارث مماثلة، وأن خطر حدوثها يتزايد عبر منطقة جبال الهيمالايا فى ظل ظاهرة التغير المناخى وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم وذوبان الجليد من جراء ارتفاع الحرارة .

