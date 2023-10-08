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الخارجية الفرنسية: مقتل مواطنة فرنسية خلال حادث الهجوم على إسرائيل

10/8/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم /الأحد/ مقتل مواطنة فرنسية فى إسرائيل، فى أعقاب الهجمات التى نفذت أمس السبت، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.

وأشارت وزارة الخارجية، فى بيان صحفي، إلى أن "فرنسا تبعث بأصدق تعازيها لعائلة المواطنة الفرنسية مؤكدة أن فرق الوزارة على اتصال وثيق مع ذويها لتقديم الدعم فى هذه المحنة.


ووفقا للبيان الصحفي، تم تشكيل خلية إدارة أزمات لمساعدة الجالية الفرنسية والمواطنين الفرنسيين المتواجدين هناك بشكل عابر.


كما أكدت الوزارة أن فريقها والسفارة الفرنسية فى تل أبيب والقنصليتين العامتين فى تل أبيب والقدس "فى حالة تعبئة" لمحاولة معرفة وضع العديد من المواطنين الذين لم يتم تحديد مكانهم، وهم على اتصال دائم مع عائلاتهم ومع السلطات الإسرائيلية.


ووفقا لوسائل اعلام فرنسية، هناك سبعة من هؤلاء المواطنين لم يستدل على مكانهم فى إسرائيل.


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