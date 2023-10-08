دورى نايل.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بثلاثية فى ليلة إصابة إمام عاشور فيديو

MENAFN - Youm7) حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل.

سجل ثلاثية الأهلي كل من: حسين الشحات هدفاً وبيرسي تاو "هدفين" وسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي في الدقيقة 90 ، وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط جمعهم من مباراتين وله مباراة مؤجلة أمام سيراميكا، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مباراتين، ويبقى في المركز الحادي عشر.

الشوط الأول

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين، وكاد الإسماعيلي يُباغت الأهلي بهدف مُبكر عن طريق ياور أنور، بعدما تلقى كرة جيدة في الدقيقة الأولى، لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.

بعد الفرصة الإسماعيلاوية، ظهر الأهلي في المباراة بشكل جيد، وأهدر بيرسي تاو وموديست فرصتين للتسجيل، ليتواصل الأداء الهجومي من جانب الأحمر مع محاولات مُتباعدة من جانب الإسماعيلي.

الأهلي واصل الضغط الهجومي على الإسماعيلي، مُستغلاً انطلاقات الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو، وشهدت الدقيقة 23 هدفا أول للأهلي عن طريق تاو الذي أحسن التعامل مع كرة ارتدت له بعدما سددها حسين الشحات وأودعها بيرسي تاو في مرمى محمد فوزي.

حاول الإسماعيلي العودة للمباراة، وشن أكثر من هجمة، وتعرّض إمام عاشور لإصابة، خرج على أثرها من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود لأرض الملعب ويستكمل المشاركة في المباراة، لكنه فشل في مواصلة اللعب، وبكى من الإصابة وغادر أرضية الملعب، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً منه.

الإثارة تواصلت في الملعب نتيجة قوة المباراة من الفريقين، ومرر أحمد نبيل كوكا كرة رائعة لحسين الشحات، ونجح الأخير في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولة هجومية من جانب الفريقين إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

أدار مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا ومعه كل من: الحكم المساعد 1: أحمد حسام طه والحكم المساعد 2: سمير جمال والحكم الرابع: السيد منير وحكم الفيديو: عمرو الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست فى الهجوم.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشو الثاني قوية هجومياً من جانب الإسماعيلي الذي ضغط بقوة وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة وسط تراجع واضح من الأهلي، بعدها عاد الأهلي للاستحواذ على منطقة وسط الملعب، وشارك رضا سليم بدلاً من حسين الشحات.

وانطلق طاهر محمد طاهر بهجمة قوية من الناحية اليسرى، ومرر كرة رائعة إلى طاهر محمد طاهر وأحسن بيرسي تاو تسجيلها في مرمى الإسماعيلي من "لمسة واحدة" ليُعلن الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 65.

بعد الهدف حاول الإسماعيلي العودة للمباراة وتقليل الفارق لكن دفاع الأهلي ورعونة لاعبي الإسماعيلي أفسدت الهجمات الصفراء، وفي الدقيقة 80 أجرى كولر تغيير ثلاثي للأهلي بمشاركة خالد عبد الفتاح والمهاجم الصاعد محمد زعلوك وأفشة بدلاً من محمد هاني وموديست وديانج.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية من الإسماعيلي لتقليل الفارق ونجح ياو أنور في تسجيل الهدف الأول للاسماعيلي في الدقيقة 90 بعدما راوغ ياسر إبراهيم وسجل الهدف للدراويش وضغط الفريقان في اللحظات الأخيرة إلى أن أطلق محمود البنا صافرة النهاية مُعلناً فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.