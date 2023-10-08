بيرسى تاو رجل مباراة الأهلى والإسماعيلى

MENAFN - Youm7) حصل بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري نايل"، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست.

وتواجد على دكة الأهلي خلال مباراته أمام الإسماعيلي، كل من: خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومصطفى شوبير ومروان عطية وأفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي في حراسة المرمى، وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني في الدفاع ، محمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعمر الساعي وياو أنور في الوسط، وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: كمال السيد وعصام صبحي ومحمد الدسوقي وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الله السعيد ونادر فرج وباسم مرسي ومحمود الشبراوي.

وسبق أن لعب الفريقان 123 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 65 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 181 هدفًا وتلقت شباكه 95 هدفًا.

وحفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزًا برقم قياسي تهديفيًّا لنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي 8- صفر موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري العام، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- صفر مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، فيما فاز الأهلي ثلاث مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، و2005-2006، و2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين موسمي 1985-1986، و1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، و4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.

هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي: صالح سليم برصيد عشرة أهداف، وأحمد مكاوي تسعة أهداف، وتوتو سبعة أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات ستة أهداف، ومحمد رمضان خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي أمام الأهلي: عوض عبد الرحمن وبشير عبد الصمد وعماد سليمان، ولكل منهم أربعة أهداف، وفتحي نافع وعلي عمر وصلاح أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل ولكل منهم ثلاثة أهداف.