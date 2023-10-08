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الاسكواش يحدد الأول من نوفمبر موعدا أخيرا لتأكيد المشاركة فى بطولة أمريكا للناشئين

10/8/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Youm7) حدد الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، الأول من نوفمبر المقبل كموعد أخير لتأكيد المشاركة الفعلية في بطولة أمريكا الدولية للناشئين والناشئات - ديسمبر 2023.



وأصدر اتحاد الاسكواش بيانا رسمياً جاء كالتالي:



تنويه هام بشأن بطولة امريكا الدولية للناشئين والناشئات - ديسمبر 2023.



نظرا لكثرة أعداد اللاعبين المشاركين في البطولة في بعض المراحل السنية (اكثر من 8 لاعبين) مما يترتب عليه حرمان بعض اللاعبين من المشاركة نظرا للأخذ بالتصنيف المحلي للاعبين واللاعبات.



وحتى لا تتكرر نفس المشاكل التي حدثت في الأعوام السابقة بشأن عدم مشاركة بعض اللاعبين واللاعبات في البطولة بعد تأكيد اشتراكهم مما تسبب في حرمان اللاعبين الراغبين فعليا في المشاركة.



برجاء التأكد من المشاركة الفعلية في البطولة في موعد أقصاه 1 نوفمبر .



علماً بأن اللاعبين واللاعبات الذين سيتم تأكيد اشتراكهم طبقا لتصنيف شهر نوفمبر ولم يشاركوا في البطولة لأي سبب سيكونون عرضة للإيقاف أو الغرامة لعدم مشاركتهم وفي نفس الوقت تم حرمان لاعب آخر يرغب في المشاركة.



بالتوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات.







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