الاسكواش يحدد الأول من نوفمبر موعدا أخيرا لتأكيد المشاركة فى بطولة أمريكا للناشئين

(MENAFN
- Youm7) حدد الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، الأول من نوفمبر المقبل كموعد أخير لتأكيد المشاركة الفعلية في بطولة أمريكا الدولية للناشئين والناشئات - ديسمبر 2023.
وأصدر اتحاد الاسكواش بيانا رسمياً جاء كالتالي:
تنويه هام بشأن بطولة امريكا الدولية للناشئين والناشئات - ديسمبر 2023.
نظرا لكثرة أعداد اللاعبين المشاركين في البطولة في بعض المراحل السنية (اكثر من 8 لاعبين) مما يترتب عليه حرمان بعض اللاعبين من المشاركة نظرا للأخذ بالتصنيف المحلي للاعبين واللاعبات.
وحتى لا تتكرر نفس المشاكل التي حدثت في الأعوام السابقة بشأن عدم مشاركة بعض اللاعبين واللاعبات في البطولة بعد تأكيد اشتراكهم مما تسبب في حرمان اللاعبين الراغبين فعليا في المشاركة.
برجاء التأكد من المشاركة الفعلية في البطولة في موعد أقصاه 1 نوفمبر .
علماً بأن اللاعبين واللاعبات الذين سيتم تأكيد اشتراكهم طبقا لتصنيف شهر نوفمبر ولم يشاركوا في البطولة لأي سبب سيكونون عرضة للإيقاف أو الغرامة لعدم مشاركتهم وفي نفس الوقت تم حرمان لاعب آخر يرغب في المشاركة.
بالتوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات.
MENAFN08102023000132011024ID1107208424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.