جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد 8 / 10 / 2023.. فيوتشر ينفرد بالصدارة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد 8 / 10 / 2023.. فيوتشر ينفرد بالصدارة
التاريخ
10/8/2023 2:30:13 PM
(MENAFN
- Youm7) أُجريت اليوم الأحد مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دورى نايل ، حيث فاز الأهلى على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما حقق بيراميدز فوزا مهما على حساب إنبى بهدف مقابل للاشئ .
ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 8 / 10 / 2023:
ترتيب الدورى
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