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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد 8 / 10 / 2023.. فيوتشر ينفرد بالصدارة

10/8/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Youm7) أُجريت اليوم الأحد مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دورى نايل ، حيث فاز الأهلى على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما حقق بيراميدز فوزا مهما على حساب إنبى بهدف مقابل للاشئ .

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 8 / 10 / 2023:



ترتيب الدورى




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