ماييلي يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وإنبى

MENAFN - Youm7) حصل المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام انبي في الدوري، والتى تقدمها رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 6 فى المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل، جمعها من تحقيق فوزين وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، جمعها من هزيمتان وتعادل ولم يحقق أى فوز حتى الآن، وفشل لاعبوه في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفا واحدا.



