Sunday, 08 October 2023 11:41 GMT

ماييلي يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وإنبى

10/8/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Youm7) حصل المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام انبي في الدوري، والتى تقدمها رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 6 فى المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل، جمعها من تحقيق فوزين وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، جمعها من هزيمتان وتعادل ولم يحقق أى فوز حتى الآن، وفشل لاعبوه في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفا واحدا.



MENAFN08102023000132011024ID1107208422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث