البحرين تعرب عن تضامنها مع أفغانستان إثر الزلزال المدمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 8 - 10 (كونا) -- أعرب وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأحد عن تعاطف وتضامن المملكة مع أفغانستان إثر الزلزال المدمر الذي ضرب غربي البلاد وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى وتدمير عشرات المنازل.
وعبرت الوزارة في بيان عن بالغ تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الأفغاني وأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وإنقاذ المفقودين.
وأعلنت السلطات الصحية الافغانية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة (هيرات) غرب أفغانستان يوم أمس السبت والذي بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس (ريختر) إلى 2053 قتيلا و9240 مصابا. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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