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البحرين تعرب عن تضامنها مع أفغانستان إثر الزلزال المدمر

10/8/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 8 - 10 (كونا) -- أعرب وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأحد عن تعاطف وتضامن المملكة مع أفغانستان إثر الزلزال المدمر الذي ضرب غربي البلاد وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى وتدمير عشرات المنازل.
وعبرت الوزارة في بيان عن بالغ تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الأفغاني وأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وإنقاذ المفقودين.
وأعلنت السلطات الصحية الافغانية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة (هيرات) غرب أفغانستان يوم أمس السبت والذي بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس (ريختر) إلى 2053 قتيلا و9240 مصابا. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




MENAFN08102023000071011013ID1107208421

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