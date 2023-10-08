وزيرا خارجية مصر وبريطانيا: تنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البريطاني جچيمس كليفرلي اليوم الأحد إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى لا تمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني لبحث جهود خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتشاور بشأن مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتنسيق جهود احتواء الأزمة.
وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن القلق البالغ إزاء استمرار وتيرة العنف المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة والمناطق الأخرى "وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء".
ودعا الوزيران الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار للتهدئة لمنع الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.
ووفق البيان نقل شكري لنظيره البريطاني أهمية تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية الجارية وأن يقر من الإجراءات ما من شأنه التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد شكري خلال الاتصال التزام مصر بمواصلة اتصالاتها مع الأطراف للمطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطه.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال الأيام القادمة من أجل دعم مسار التهدئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون أمس السبت على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ووفق تقارير إخبارية محلية ارتفع عدد قتلى الاحتلال بين المستوطنين والجيش إلى 600 قتيل وأكثر من ألفي جريح في عملية (طوفان الأقصى).
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس عن استشهاد 370 شخصا واصابة 2200 آخرين حتى الآن كما ألحق دمارا كبيرا في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين.
ع ف ف / م م ج
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