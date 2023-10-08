Sunday, 08 October 2023 11:40 GMT

وزيرا خارجية مصر وبريطانيا: تنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي

10/8/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البريطاني جچيمس كليفرلي اليوم الأحد إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى لا تمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني لبحث جهود خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتشاور بشأن مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتنسيق جهود احتواء الأزمة.
وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن القلق البالغ إزاء استمرار وتيرة العنف المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة والمناطق الأخرى "وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء".
ودعا الوزيران الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار للتهدئة لمنع الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.
ووفق البيان نقل شكري لنظيره البريطاني أهمية تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية الجارية وأن يقر من الإجراءات ما من شأنه التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد شكري خلال الاتصال التزام مصر بمواصلة اتصالاتها مع الأطراف للمطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطه.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال الأيام القادمة من أجل دعم مسار التهدئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون أمس السبت على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ووفق تقارير إخبارية محلية ارتفع عدد قتلى الاحتلال بين المستوطنين والجيش إلى 600 قتيل وأكثر من ألفي جريح في عملية (طوفان الأقصى).
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس عن استشهاد 370 شخصا واصابة 2200 آخرين حتى الآن كما ألحق دمارا كبيرا في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين.
ع ف ف / م م ج




MENAFN08102023000071011013ID1107208420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث