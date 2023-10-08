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قطر تدعو مجددا لوقف المواجهات المسلحة بالمنطقة على كل المحاور

10/8/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 10 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الأحد عن بالغ قلقها إزاء توسع دائرة التوتر في المنطقة لاسيما مع القصف المتبادل على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي داعية جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف المواجهات المسلحة بشكل تام وعلى كل المحاور لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع.
وكانت القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن "جنود القوات الدولية رصدوا صباح اليوم اطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (كفرشوبا)" وأنهم "رصدوا بالمقابل إطلاق نار مدفعي من جيش الاحتلال الاسرائيلي على لبنان ردا على ذلك".
وأشارت الخارجية القطرية في بيان إلى الجهود التي تبذلها الدوحة من خلال الاتصالات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين في العالم حول تطورات هذه الأزمة داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف القتال وحقن دماء المدنيين.
وأكد البيان أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي إلى 370 شهيدا و2200 جريح.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف أمس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.(النهاية)

س س س / ر س




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