قطر تدعو مجددا لوقف المواجهات المسلحة بالمنطقة على كل المحاور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 10 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الأحد عن بالغ قلقها إزاء توسع دائرة التوتر في المنطقة لاسيما مع القصف المتبادل على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي داعية جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف المواجهات المسلحة بشكل تام وعلى كل المحاور لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع.
وكانت القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن "جنود القوات الدولية رصدوا صباح اليوم اطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (كفرشوبا)" وأنهم "رصدوا بالمقابل إطلاق نار مدفعي من جيش الاحتلال الاسرائيلي على لبنان ردا على ذلك".
وأشارت الخارجية القطرية في بيان إلى الجهود التي تبذلها الدوحة من خلال الاتصالات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين في العالم حول تطورات هذه الأزمة داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف القتال وحقن دماء المدنيين.
وأكد البيان أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي إلى 370 شهيدا و2200 جريح.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف أمس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.(النهاية)
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