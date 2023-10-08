Sunday, 08 October 2023 11:40 GMT

رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ رئيس البرلمان الصيني بنجاح دورة الألعاب الآسيوية ال19

10/8/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 10 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان الصيني تشاو ليجي وذلك بمناسبة نجاح دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي استضافتها مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة. (النهاية)

ع ع



MENAFN08102023000071011013ID1107208418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث