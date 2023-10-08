رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ رئيس البرلمان الصيني بنجاح دورة الألعاب الآسيوية ال19

رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ رئيس البرلمان الصيني بنجاح دورة الألعاب الآسيوية ال19
التاريخ
10/8/2023 2:30:08 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 10 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان الصيني تشاو ليجي وذلك بمناسبة نجاح دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي استضافتها مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة. (النهاية)
ع ع
MENAFN08102023000071011013ID1107208418
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.