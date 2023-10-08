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ارتفاع شهداء الضفة الغربية إلى 8 بعد استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في (أريحا)

10/8/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 10 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد خلال مواجهات وقعت عند المدخل الشمالي لمدينة (اريحا) بالضفة الغربية ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ يوم أمس السبت إلى ثمانية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب عبد الحليم أبو اسنينة (24 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في منطقة البطن والصدر في (أريحا).
وشهد المدخل الشمالي لمدينة (أريحا) مواجهات مع قوات الاحتلال كما عند نقاط التماس وحواجز الاحتلال في عدد من المواقع بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة أن أكثر من 60 فلسطينيا أصيبوا اليوم في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال موضحة أن عدد شهداء الضفة الغربية منذ يوم امس يرتفع الى ثمانية.
وبينت أن عدد شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة 370 شهيدا ونحو 2200 جريح.
وتشهد الضفة الغربية منذ بدء عملية (طوفان الاقصى) مواجهات واشتباكات مسلحة عند نقاط التماس مع جيش الاحتلال اسفرت منذ مساء امس عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم طفل.
وشهدت الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا امس السبت بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف امس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام. (النهاية)

ن ق / م م ج




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