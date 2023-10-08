ارتفاع شهداء الضفة الغربية إلى 8 بعد استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في (أريحا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 10 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد خلال مواجهات وقعت عند المدخل الشمالي لمدينة (اريحا) بالضفة الغربية ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ يوم أمس السبت إلى ثمانية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب عبد الحليم أبو اسنينة (24 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في منطقة البطن والصدر في (أريحا).
وشهد المدخل الشمالي لمدينة (أريحا) مواجهات مع قوات الاحتلال كما عند نقاط التماس وحواجز الاحتلال في عدد من المواقع بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة أن أكثر من 60 فلسطينيا أصيبوا اليوم في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال موضحة أن عدد شهداء الضفة الغربية منذ يوم امس يرتفع الى ثمانية.
وبينت أن عدد شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة 370 شهيدا ونحو 2200 جريح.
وتشهد الضفة الغربية منذ بدء عملية (طوفان الاقصى) مواجهات واشتباكات مسلحة عند نقاط التماس مع جيش الاحتلال اسفرت منذ مساء امس عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم طفل.
وشهدت الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا امس السبت بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف امس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام. (النهاية)
ن ق / م م ج
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