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الرئيس التركي: حل القضية الفلسطينية بشكل عادل يحقق السلام في المنطقة

10/8/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 8 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة "دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل".
وشدد أردوغان في كلمة خلال حفل افتتاح كنيسة (مار أفرام) في إسطنبول على "أهمية مدينة القدس في وجدان المسلمين والمسيحيين وعلى المكانة التي حظيت بها القدس عند العثمانيين".
واعتبر ان القضية الفلسطينية تقع في صلب كل المشكلات في المنطقة مضيفا "إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل جذري للمشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية".
وقال أردوغان ان إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس مستقلة ومتكاملة جغرافيا باتت احتياجا لا يقبل التأجيل.
وأكد ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وتمهيد الطريق أمام إراقة مزيد من الدماء ومفاقمة المشكلات.
وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لبذل ما في وسعها من جهود لوقف الاشتباكات بأقرب وقت وخفض التوتر في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد أكد عزم تركيا تكثيف جهودها الدبلوماسية التي بدأتها من أجل استعادة التهدئة.
وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي إلى 370 شهيدا و2200 جريح. (النهاية)

ط ا / ر س




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