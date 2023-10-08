الرئيس التركي: حل القضية الفلسطينية بشكل عادل يحقق السلام في المنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 8 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة "دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل".
وشدد أردوغان في كلمة خلال حفل افتتاح كنيسة (مار أفرام) في إسطنبول على "أهمية مدينة القدس في وجدان المسلمين والمسيحيين وعلى المكانة التي حظيت بها القدس عند العثمانيين".
واعتبر ان القضية الفلسطينية تقع في صلب كل المشكلات في المنطقة مضيفا "إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل جذري للمشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية".
وقال أردوغان ان إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس مستقلة ومتكاملة جغرافيا باتت احتياجا لا يقبل التأجيل.
وأكد ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وتمهيد الطريق أمام إراقة مزيد من الدماء ومفاقمة المشكلات.
وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لبذل ما في وسعها من جهود لوقف الاشتباكات بأقرب وقت وخفض التوتر في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد أكد عزم تركيا تكثيف جهودها الدبلوماسية التي بدأتها من أجل استعادة التهدئة.
وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي إلى 370 شهيدا و2200 جريح. (النهاية)
ط ا / ر س
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