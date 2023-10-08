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رئيس المجلس الأوروبي: تكثيف التشاور لإنهاء حالة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

10/8/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 10 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأحد حرص الجانب الأوروبي على "تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع مصر بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التي تنذر بعواقب خطيرة".
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس المجلس الأوروبي بحثا خلاله آخر تطورات التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومحاولة إنهاء حالة العنف الدائرة حاليا.
من جانبه دعا الرئيس السيسي إلى وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من "مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة".
وأكد "أهمية الدفع بجهود السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأوضح البيان أن السيسي استعرض خلال الاتصال تحركات بلاده مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية بهدف "توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار".
وتواصل مصر على كافة المستويات اتصالاتها المكثفة مع الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة من أجل "تنسيق الجهود والعمل على إنهاء التصعيد العسكري الدائر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتجنيب المنطقة تداعيات وخيمة على أمنها".
وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي إلى 370 شهيدا و2200 جريح.
فيما أفادت تقارير إخبارية محلية بارتفاع عدد قتلى الاحتلال بين المستوطنين والجيش إلى 600 قتيل وأكثر من ألفي جريح في عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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