رئيس المجلس الأوروبي: تكثيف التشاور لإنهاء حالة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 10 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأحد حرص الجانب الأوروبي على "تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع مصر بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التي تنذر بعواقب خطيرة".
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس المجلس الأوروبي بحثا خلاله آخر تطورات التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومحاولة إنهاء حالة العنف الدائرة حاليا.
من جانبه دعا الرئيس السيسي إلى وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من "مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة".
وأكد "أهمية الدفع بجهود السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأوضح البيان أن السيسي استعرض خلال الاتصال تحركات بلاده مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية بهدف "توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار".
وتواصل مصر على كافة المستويات اتصالاتها المكثفة مع الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة من أجل "تنسيق الجهود والعمل على إنهاء التصعيد العسكري الدائر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتجنيب المنطقة تداعيات وخيمة على أمنها".
وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي إلى 370 شهيدا و2200 جريح.
فيما أفادت تقارير إخبارية محلية بارتفاع عدد قتلى الاحتلال بين المستوطنين والجيش إلى 600 قتيل وأكثر من ألفي جريح في عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)
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